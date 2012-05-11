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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 14:59 BJT

〔新闻稿〕中国4月社会消费品零售总额同比增长14.1%--国家统计局

(以下为中国国家统计局公布的4月消费品市场情况新闻稿)

2012年4月份，社会消费品零售总额15603亿元，同比名义增长14.1%（扣除价格因素实际增长10.7%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额7483亿元，增长14.6%。1-4月份，社会消费品零售总额64922亿元，同比名义增长14.7%（扣除价格因素实际增长10.9%）。从环比看，4月份社会消费品零售总额增长1.13%。

按经营单位所在地分，4月份，城镇消费品零售额13554亿元，同比增长14%；乡村消费品零售额2049亿元，增长14.5%。

按消费形态分，4月份，餐饮收入1689亿元，同比增长13%；商品零售13914亿元，增长14.2%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额6928亿元，增长14.8%。(完)

--整理 张胜男; 审校 张喜良

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