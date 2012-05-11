〔新闻稿〕中国4月社会消费品零售总额同比增长14.1%--国家统计局

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(以下为中国国家统计局公布的4月消费品市场情况新闻稿)
2012年4月份，社会消费品零售总额15603亿元，同比名义增长14.1%（扣除价格因素实际增长10.7%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额7483亿元，增长14.6%。1-4月份，社会消费品零售总额64922亿元，同比名义增长14.7%（扣除价格因素实际增长10.9%）。从环比看，4月份社会消费品零售总额增长1.13%。
按经营单位所在地分，4月份，城镇消费品零售额13554亿元，同比增长14%；乡村消费品零售额2049亿元，增长14.5%。
按消费形态分，4月份，餐饮收入1689亿元，同比增长13%；商品零售13914亿元，增长14.2%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额6928亿元，增长14.8%。(完)
--整理 张胜男; 审校 张喜良
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%