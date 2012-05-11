〔中国财政〕4月全国财政收入同比增幅急降至6.9%,受经济放缓拖累--财政部

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京5月11日电---经济增长放缓以及企业利润下降等因素,带来的税收收入增幅下降,导致中国4月全国财政收入同比增幅急剧降至6.9%,远低于3月的增幅18.7%.
中国财政部网站周五刊登新闻稿称,4月全国财政收入10,774亿元人民币,比去年同月增加692亿元;其中税收收入同比仅微增2.6%,至9,428亿元.
"本月财政收入增幅继续大幅下降,尤其是税收收入增幅下降更多,主要受经济增长趋缓、价格涨幅回落、企业利润下降、实施结构性减税等因素影响,"新闻稿称.
稍早中国国家统计局公布的4月工业、投资和消费同比增幅均低于预期,当月规模以上工业增加值同比增长9.3%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,亦低于预期.[ID:nSB1540604]
新闻稿亦显示,1-4月,全国财政收入比去年同期增长12.5%,增幅同比回落18.9个百分点;其中税收收入增长8.1%,增幅同比回落22.4个百分点.
今年4月全国财政支出7,885亿元,同比增长8%;1-4月累计全国财政支出32,003亿元,同比增长26.2%.
财政部此前中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.[ID:nSB2013357] (完)
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--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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