〔新闻稿〕中国1-4月固定资产投资同比增长20.2%--统计局

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(以下为中国国家统计局2012年5月11日公布的2012年1-4月份固定资产投资主要情况和1-4月份民间固定资产投资主要情况的新闻稿)
2012年1-4月份，固定资产投资（不含农户）75592亿元，同比增长20.2%，增速较1-3月份回落0.7个百分点。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）增长0.77%。
分产业看，1-4月份，第一产业投资1666亿元，同比增长40.7%；第二产业投资33760亿元，增长24.2%；第三产业投资40165亿元，增长16.4%。1-4月份，工业投资32926亿元，增长23.8%，增速较1-3月份回落0.1个百分点；其中，采矿业投资2304亿元，增长24%，增速较1-3月份提高3.2个百分点；制造业投资27251亿元，增长24.4%，回落0.4个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资3371亿元，增长19%，提高0.6个百分点。
分地区看，1-4月份，东部地区投资38856亿元，同比增长18.8%，增速较1-3月份回落0.1个百分点；中部地区投资19037亿元，增长25.9%，回落1.2个百分点；西部地区投资17109亿元，增长25%，回落1.9个百分点。
分登记注册类型看，1-4月份，内资企业投资70200亿元，同比增长20.7%，增速较1-3月份回落0.7个百分点；港澳台商投资2437亿元，增长11.8%，回落4.4个百分点；外商投资2635亿元，增长15.3%，提高1.6个百分点。
从项目隶属关系看，1-4月份，中央项目投资4098亿元，同比下降4.1%，降幅较1-3月份缩小5.6个百分点；地方项目投资71494亿元，增长22%，增速较1-3月份回落1.1个百分点。
从施工和新开工项目情况看，1-4月份，施工项目计划总投资440888亿元，同比增长14.5%，增速较1-3月份提高0.3个百分点；新开工项目计划总投资64921亿元，同比增长21.6%，回落1.4个百分点。
从到位资金情况看，1-4月份，到位资金100834亿元，同比增长16.5%，增速较1-3月份回落1个百分点。其中，国家预算资金增长28.7%，增速较1-3月份提高3.8个百分点；国内贷款增长4.2%，回落0.8个百分点；自筹资金增长24.2%，回落2.5个百分点；利用外资下降3.3%，降幅比1-3月份扩大1.4个百分点；其他资金下降2.3%，降幅比1-3月份缩小0.7个百分点。
--------民间固定资产投资情况----------
2012年1-4月份，民间固定资产投资46869亿元，比去年同期增长27.3%，增速较1-3月份回落1.6个百分点，比同期固定资产投资（不含农户）增速高7.1个百分点。民间固定资产投资占固定资产投资的比重为62%，比1-3月份提高0.1个百分点。
分地区看，东部地区民间固定资产投资25295亿元，比去年同期增长25%，增速较1-3月份回落0.9个百分点；中部地区12685亿元，增长28.3%，回落2.2个百分点；西部地区8889亿元，增长32.6%，回落4个百分点。
分产业看，第一产业民间固定资产投资1161亿元，比去年同期增长42.1%，增速较1-3月份提高3个百分点；第二产业24394亿元，增长28.7%，回落0.6个百分点；第三产业21314亿元，增长24.9%，回落3.1个百分点。
第二产业中，工业民间固定资产投资24054亿元，比去年同期增长28.6%，增速较1-3月份回落0.4个百分点，其中：采矿业1217亿元，增长32.9%，增速较1-3月份提高0.1个百分点；制造业21998亿元，增长28.6%，回落0.5个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业839亿元，增长22.5%，提高0.6个百分点。(完)
--整理 张胜男; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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