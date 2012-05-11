更正:《外汇动态》欧洲开盘:欧元触及三个半月新低,中国数据疲弱打压澳元

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(更正:因原文有误,标题及内文第一段改为"三个半月新低",非"三年半")
0653GMT--欧元兑美元EUR=下跌0.15%,报1.2917美元,稍早一度触及三个半月新低1.2905美元.
摩根大通(JPM.N)因对冲策略失误至少遭受20亿美元交易亏损[ID:nSB1540228],该消息令投资者惊骇.
欧元似亦容易受希腊政治不确定性的冲击.欧元兑日圆最新下跌0.3%,报103.04日圆.
中国数据表现疲弱打压澳元兑美元AUD=D4跌至1.0018美元,为去年12月末以来的最低位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 吴云凌
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路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%