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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 16:11 BJT

更正:《外汇动态》欧洲开盘:欧元触及三个半月新低,中国数据疲弱打压澳元

(更正:因原文有误,标题及内文第一段改为"三个半月新低",非"三年半")

0653GMT--欧元兑美元EUR=下跌0.15%,报1.2917美元,稍早一度触及三个半月新低1.2905美元.

摩根大通(JPM.N)因对冲策略失误至少遭受20亿美元交易亏损[ID:nSB1540228],该消息令投资者惊骇.

欧元似亦容易受希腊政治不确定性的冲击.欧元兑日圆最新下跌0.3%,报103.04日圆.

中国数据表现疲弱打压澳元兑美元AUD=D4跌至1.0018美元,为去年12月末以来的最低位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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