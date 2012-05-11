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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 15:11 BJT

〔印度经济〕专注于对抗通胀,但也不能忽视其他压力--央行副总裁

路透班加罗尔5月11日电---印度央行副总裁Subir Gokarn周五称,印度央行仍然主要关注通胀,不过在当前的形势下也不能忽视其他压力.

印度3月工业生产INIP=ECI意外较上年同期萎缩3.5%,引发对增长迟滞的新担忧.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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