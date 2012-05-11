〔新闻稿〕中国4月规模以上工业增加值同比增长9.3%--国家统计局

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(以下为中国国家统计局公布的2012年4月份规模以上工业生产运行情况新闻稿)
2012年4月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比3月份回落2.6个百分点。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1-4月份，规模以上工业增加值同比增长11.0%。
分经济类型看，4月份，国有及国有控股企业增加值同比增长4.3%，集体企业增长6.6%，股份制企业增长10.7%，外商及港澳台商投资企业增长5.7%。
分轻重工业看，4月份，重工业增加值同比增长8.9%，轻工业增长10.3%。
分行业看，4月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长13.7%，化学原料和化学制品制造业增长10.3%，非金属矿物制品业增长11.4%，黑色金属冶炼和压延加工业增长8.9%，通用设备制造业增长7.4%，汽车制造业增长10.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.4%，电气机械和器材制造业增长8.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.4%，电力、热力的生产和供应业增长2.7%。
分地区看，4月份，东部地区增加值同比增长8.2%，中部地区增长10.6%，西部地区增长11.8%。
分产品看，4月份，471种产品中有325种产品同比增长。其中，发电量3718亿千瓦时，日平均发电量124亿千瓦时，同比增长0.7%；钢材8107万吨，日平均产量270万吨，增长7.9%；水泥19666万吨，日平均产量656万吨，增长4.0%；原油加工量3696万吨，日平均产量123万吨，下降0.3%；十种有色金属289万吨，日平均产量9.6万吨，增长2.3%；乙烯122万吨，日平均产量4.1万吨，下降6.3%；汽车175.8万辆，日平均产量5.9万辆，增长10.7%；轿车93.3万辆，日平均产量3.1万辆，增长15.5%。
4月份，工业企业产品销售率为98.1%，比上年同期下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值8619亿元，同比名义增长6.1%。(完)
--整理 张胜男; 审校 张喜良
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%