〔新闻稿〕中国4月规模以上工业增加值同比增长9.3%--国家统计局

(以下为中国国家统计局公布的2012年4月份规模以上工业生产运行情况新闻稿)

2012年4月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比3月份回落2.6个百分点。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1-4月份，规模以上工业增加值同比增长11.0%。

分经济类型看，4月份，国有及国有控股企业增加值同比增长4.3%，集体企业增长6.6%，股份制企业增长10.7%，外商及港澳台商投资企业增长5.7%。

分轻重工业看，4月份，重工业增加值同比增长8.9%，轻工业增长10.3%。

分行业看，4月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长13.7%，化学原料和化学制品制造业增长10.3%，非金属矿物制品业增长11.4%，黑色金属冶炼和压延加工业增长8.9%，通用设备制造业增长7.4%，汽车制造业增长10.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.4%，电气机械和器材制造业增长8.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.4%，电力、热力的生产和供应业增长2.7%。

分地区看，4月份，东部地区增加值同比增长8.2%，中部地区增长10.6%，西部地区增长11.8%。

分产品看，4月份，471种产品中有325种产品同比增长。其中，发电量3718亿千瓦时，日平均发电量124亿千瓦时，同比增长0.7%；钢材8107万吨，日平均产量270万吨，增长7.9%；水泥19666万吨，日平均产量656万吨，增长4.0%；原油加工量3696万吨，日平均产量123万吨，下降0.3%；十种有色金属289万吨，日平均产量9.6万吨，增长2.3%；乙烯122万吨，日平均产量4.1万吨，下降6.3%；汽车175.8万辆，日平均产量5.9万辆，增长10.7%；轿车93.3万辆，日平均产量3.1万辆，增长15.5%。

4月份，工业企业产品销售率为98.1%，比上年同期下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值8619亿元，同比名义增长6.1%。(完)