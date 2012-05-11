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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 17:15 BJT

〔欧洲股市〕泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数缩减跌幅

路透伦敦5月11日电---欧洲股市周五缩减跌幅,权重能源股上扬,因有报导称,卡塔尔主权财富基金拟买入皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)股份,另外希腊达成政治协议的希望亦帮助安抚投资者情绪.

0805GMT时,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.3%至1,016.10点,早前曾最低跌至1,009.24点.(完)

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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