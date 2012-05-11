《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中利科技 8 4 12 5/16簿记建档 中信银行 AA- 5/18 5/21 ( 002309.SZ ) ============================================================================================= *港中旅集团 99 50 12 5/18簿记建档 建设银行 AAA 5/21 5/22 北京银行 ============================================================================================= 包钢集团 10 10 12 5/14簿记建档 国开行 AA+ 5/15 5/16 ============================================================================================= 闽东电力 5 2.5 12 5/14簿记建档 浦发银行 A+ 5/16 5/17 ( 000993.SZ ) 兴业银行 ============================================================================================= 山东海化集团 19.5 6 12 5/14簿记建档 农业银行 AA 5/16 5/17 ============================================================================================= 江西长运 2.6 2.6 12 5/15簿记建档 民生银行 A+ 5/16 5/17 ( 600561.SS ) ============================================================================================= 华海药业 5 2 12 5/15簿记建档 工商银行 AA- 5/16 5/17 ( 600521.SS ) ============================================================================================= 北京城市 2 2 12 5/15簿记建档 北京银行 AA+ 5/16 5/17 排水集团 ============================================================================================= 国电集团 89 89 12 5/15簿记建档 工商银行 AAA 5/16 5/17 建设银行 ============================================================================================= 皇明洁能 3 1.5 12 5/16簿记建档 浦发银行 A+ 5/18 5/21 控股 ============================================================================================= 浙江中成控 8 4 12 5/16簿记建档 中国银行 AA- 5/17 5/18 股集团 ============================================================================================= 宏润建设 2.2 2.2 12 5/16簿记建档 上海银行 AA- 5/17 5/18 ( 002062.SZ ) ============================================================================================= 华粮物流集团 8 4 12 5/16簿记建档 中国银行 AA- 5/17 5/18 北良公司 ============================================================================================= 浙江凯喜雅 3.5 1 12 5/16簿记建档 渤海银行 A+ 5/17 5/18 国际 ============================================================================================= 江阴利港 6 6 12 5/16簿记建档 建设银行 AA 5/17 5/18 发电 ============================================================================================= 天津赛瑞机器 4.5 2.5 12 5/17簿记建档 兴业银行 A+ 5/18 5/21 设备公司 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *孚日股份 6 3 3 5/18簿记建档 中信银行 AA- 5/22 5/23 ( 002083.SZ ) 进出口银行 ============================================================================================= 合肥建投 35 35 5 5/14簿记建档 国开行 AA+ 5/15 5/16 控股集团 ============================================================================================= 广州岭南 10 5 3 5/15簿记建档 农业银行 AA 5/17 5/18 企业集团 ============================================================================================= 北京城市 28 15 5 5/15簿记建档 北京银行 AA+ 5/17 5/18 排水集团 ============================================================================================= 南京化学工 10 5 3 5/15簿记建档 浦发银行 AA- 5/17 5/18 业园有限公司 国开行 ============================================================================================= 特变电工 19 7 5 5/15簿记建档 中国银行 AA+ 5/16 5/17 ( 600089.SS ) ============================================================================================= 四川沱牌 7 5 5 5/16簿记建档 上海银行 AA- 5/18 5/21 舍得集团 (第三年末附投资人选择权) ============================================================================================= 贵航股份 6 2 3 5/16簿记建档 招商银行 AA 5/18 5/21 ( 600523.SS ) 民生银行 (中债信用增进公司担保) ============================================================================================= 中石油集团 200 200 5 5/16招标 工商银行 AAA 5/17 5/18 交通银行 ============================================================================================= 抚顺矿业集团 10 10 5 5/17簿记建档 民生银行 AA 5/18 5/21 兴业银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年)