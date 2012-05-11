《投行看数据》中国4月疲弱经济数据或令政府出台多种刺激措施--美银美林

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京5月11日电---美银美林最新研究报告称,中国4月经济数据低于市场预期,预计政府将会于二、三季度间出台措施以刺激经济,包括调降存款准备金率、保障信贷供应、加速新项目上马等.
报告称,今天公布的工业增加值、固定资产投资和零售额数据均低于市场预期,可能引起市场负面反应.而当月工业增加值同比增速降至9.3%,美银美林承认此前做出的增速在二季度(包括4月)加速的预测很可能有错.
但报告续称,但预计后期经济下行空间可能有限,因政府可能出台措施以刺激经济增长,工业增加值也有可能在5月或者6月反弹.
此前国家统计局公布,4月规模以上工业增加值同比增长9.3%,低于路透调查中值12.0%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,低于路透调查中值15.2%,创2006年11月以来新低,当时亦为14.1%;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,低于路透调查中值20.5%.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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