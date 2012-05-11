〔日本债市〕多数公债价格上涨,投资者等待公债标售＝2

"我认为目前收益率已经够低了,出现修正的时机成熟,但话虽如此,根据我们的利率模型,显示利率短期内不会上行,"美银美林首席日本债券策略分析师藤田昇悟称.

"美国与德国的收益率都非常低的事实,也确实牵制日本的收益率在低位动弹不得.这让日本投资人除了继续抱着日债以外没有什么其他选择,"他称.

美银美林最新预测,年底之前10年期日债收益率将在0.7-1.2%,藤田昇悟表示,可能多数时间会在1%以下.

日本财务省周二将发行4兆(万亿)日圆40年期公债,周四发行2.5兆日圆五年期公债.

"即使收益率这么低,标债仍预料会顺利进行,因为日本投资人仍认为日债是停泊资金的好去处,而且日本央行政策仍支撑短债,"一固定收益基金经理人称.

0722GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.105%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.240% -1.0 0.250%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.850% -1.0 0.860%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.645% +0.0 1.645%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.825% +0.5 1.820%

10年期公债期货<0#JGB:> 143.32 +0.17 143.15

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 王丽鑫/蔡美珍;审校 高琦/白云

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