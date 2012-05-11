〔中国债市〕人民币利率互换普跌,因经济数据疲弱强化看空预期

路透上海5月11日电---中国人民币利率互换(IRS)周五普跌5-7个基点(bp),因数据显示中国经济仍显疲弱,引发市场看空预期,现券、资金等市场利率普遍下调.

"跟3月比,这个月陆陆续续公布的数据都明显弱了一些,特别是午盘往下打的比较厉害,"华东一银行交易员说.

中国4月工业同比增速降至个位数,为近三年来最慢,同时消费增速亦创下逾五年新低.分析师大呼意外的同时,纷纷调降二季度经济成长预测,认为很可能低于一季度的8.1%,甚至可能"破8".[ID:nSB1540604]

稍早公布的中国4月通胀则较为中性,一如预期小幅回落,居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,环比下降0.1%,基本符合预期.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.物价回落态势在下半年将面临不确定因素,中国宏观政策料将继续逐步倾向宽松.[ID:nSB1540280]

中国股市沪综指.SSEC周五收跌0.6%,本周累计下跌2.3%,为六周来最大单周跌幅.

北京另一位银行交易员表示,从央行的态度来看,显然是认为前一阶段的市场利率有些高了,目前银行间债市七天期回购利率已经回到3.2%附近,应该是比较中性的,除非央行调降准备金率,否则IRS短端进一步下跌的空间也有限.

中国央行周四表示物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险.下一阶段将引导货币信贷平稳适度增长,灵活调节银行体系流动性,并增强人民币汇率双向浮动弹性.

此外,央行称将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.[ID:nSB1539632]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

周五 3.2380/3.3520 3.1333/3.2242 3.1917/3.2833 3.3083/3.4000 3.3100/3.5920

周四 3.3350/3.4483 3.1700/3.2629 3.2014/3.2943 3.3129/3.4086 3.3320/3.5860

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0970/-0.0963 -0.0367/-0.0387 -0.0097/-0.0110 -0.0046/-0.0086 -0.0220/0.0060

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>