〔日股业绩〕日产汽车预计新兴市场销售动能强劲,将提振本财年获利

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透日本横滨5月11日电---日本第二大汽车制造商--日产汽车(7201.T)周五公布,季度获利跳升三分之一,本财年获利料增长28%,因为新兴市场的销售动能强劲.
日产汽车1-3月营业利润增长33%,至1,181亿日圆(14.8亿美元),汤森路透I/B/E/S访问20位分析师的平均预估为1,200亿日圆.
日产汽车财年第四季净利劲增145%至753亿日圆.
日产汽车预计,截至明年3月的本财年,营业利润料为7,000亿日圆,净利料为4,000亿日圆.
随着日产汽车董事长暨执行长戈恩大力开拓中国、俄罗斯等快速成长的市场,过去一年日产汽车的表现盖过了国内同业本田汽车(7267.T)和丰田汽车(7203.T).
自去年日本发生地震和海啸,及泰国发生洪灾后,日产汽车供应链恢复的速度快于竞争对手.而且该公司亦利用日圆走坚,将日本生产的汽车更加积极改用进口零件.日产汽车的市值为440亿美元,法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)持有其43.4%的股权.
截至3月底的财年,日产汽车营业利润上涨1.6%至5,458.4亿日圆,本田和丰田分别为暴降60%和重挫24%.
日产汽车去年全球零售销售增长15%,至创纪录的488万辆,所有主要市场的需求增加,包括深受危机重创的欧洲在内.
日产汽车股价今年迄今已累计上涨逾12%,为丰田股价涨幅的一半左右,且落后于本田的上涨16%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
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