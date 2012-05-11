〔日本个股〕Panasonic预计当前财年营业利润改善,受助于成本削减(更新版)

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路透东京5月11日电---日本Panasonic Corp(6752.T)周五预计当前财年营业利润将改善,因成本削减提升获利并减少电视部门的亏损.

上财年该公司公布录得创纪录的亏损7,722亿日圆(97亿美元).对于当前财年,Panasonic预计营业利润为2,600亿日圆,汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的预估值是2,415亿日圆.

投资者担忧该公司电视部门进一步亏损,Panasonic股价自年初以来已经下跌逾12%,而同期日经指数.N225上涨5.9%.

这家生产Viera电视的公司表示,预计本财年平板电视销售将降至1,550万台,去年售出1,750万台.

该公司表示,电视部门在明年3月结束的财年不太可能扭亏为盈.

当前负责改善电视业务的津贺一宏,于6月出任Panasonic社长.

**等离子电视需求萎缩**

与国内同行索尼(6758.T)和夏普(6753.T)一样,Panasonic的电视业务一直受到韩国三星电子(005930.KS)竞争以及大屏等离子电视需求萎缩的冲击.

调研公司DisplaySearch预计,到2015年等离子电视需求将萎缩38%至70亿美元.

Panasonic会长大坪文雄坚持认为,砍掉1.7万工作岗位的新一轮重组行动,将会帮助电视部门扭亏为盈,并提振公司V型复苏.

多数亏损是重整公司所生费用导致,不过其三洋电机部门减记也构成拖累.

不过Panasonic全球雇员仍达35万人,是三星电子的三倍,是索尼员工的两倍.

该公司当前依靠家用电器、太阳能面板和电池来帮助提振获利.(完)

--编译 田建华;审校 王丽鑫