〔日本个股〕Panasonic预计当前财年营业利润改善,受助于成本削减(更新版)

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(新增细节)
路透东京5月11日电---日本Panasonic Corp(6752.T)周五预计当前财年营业利润将改善,因成本削减提升获利并减少电视部门的亏损.
上财年该公司公布录得创纪录的亏损7,722亿日圆(97亿美元).对于当前财年,Panasonic预计营业利润为2,600亿日圆,汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的预估值是2,415亿日圆.
投资者担忧该公司电视部门进一步亏损,Panasonic股价自年初以来已经下跌逾12%,而同期日经指数.N225上涨5.9%.
这家生产Viera电视的公司表示,预计本财年平板电视销售将降至1,550万台,去年售出1,750万台.
该公司表示,电视部门在明年3月结束的财年不太可能扭亏为盈.
当前负责改善电视业务的津贺一宏,于6月出任Panasonic社长.
**等离子电视需求萎缩**
与国内同行索尼(6758.T)和夏普(6753.T)一样,Panasonic的电视业务一直受到韩国三星电子(005930.KS)竞争以及大屏等离子电视需求萎缩的冲击.
调研公司DisplaySearch预计,到2015年等离子电视需求将萎缩38%至70亿美元.
Panasonic会长大坪文雄坚持认为,砍掉1.7万工作岗位的新一轮重组行动,将会帮助电视部门扭亏为盈,并提振公司V型复苏.
多数亏损是重整公司所生费用导致,不过其三洋电机部门减记也构成拖累.
不过Panasonic全球雇员仍达35万人,是三星电子的三倍,是索尼员工的两倍.
该公司当前依靠家用电器、太阳能面板和电池来帮助提振获利.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
--编译 田建华;审校
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
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