版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 15:36 BJT

〔全球金市〕现货金下跌,可能创下3月以来单周最大跌幅

路透新加坡5月11日电---现货金价周五跌逾0.5%,跟随股市跌势,因投资者未能摆脱对欧债危机及其对全球经济增长影响的担忧.

尽管通常黄金被视为避险资产,但本周股市、工业金属和石油等风险资产全面下跌,迫使投资者和投机客出售黄金以弥补在其他市场的损失,令金价受到波及.

0644GMT,现货金XAU=跌11.02美元,至每盎司1,582.71美元,此前摩根大通(JPM.N)宣布对冲策略失败导致20亿美元交易亏损的消息,欧元区政治动荡,以及中国经济数据疲软,打压亚洲股市下跌.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐