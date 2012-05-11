版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 15:39 BJT

〔标题新闻〕日产汽车<7201.T>执行长戈恩称日圆/美元不太可能在80水准维持坚挺,应当走软

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E7GA0A9]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐