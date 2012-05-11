版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 15:47 BJT

〔泰国经济〕央行上调2012年GDP增速预估至6.0%,称存在通胀上升风险

路透曼谷5月11日电---泰国央行表示:

* 泰国2012年GDP料增长6.0%(3月时预估为增长5.7%)

* 泰国2012年核心通胀率料为2.5%(3月时预估为2.4%)

* 泰国2012年整体通胀率料为3.5%(3月时预估为3.4%)

* 泰国2012年出口料增长9.2%(2月预估为增长7.8%)

* 泰国存在通胀上升的风险.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐