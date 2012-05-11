〔日本金融〕央行修改外国资产管理规定,债券投资将集中于欧美债券(更新版)

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(新增细节)
* 日本央行修改外国资产管理规定
* 新规将债券投资限定于欧美国家发行的债券
* 措施可让日本央行帮助那些面临资金困难的银行
* 修改规定源于近期市场波动加大
路透东京5月11日电---日本央行表示,近期全球市场大幅波动之际,央行将更加专注于持有安全、流动性好的外国资产,以确保一旦本国银行业者海外集资发生问题时,央行有充足的资源提供帮助.
日本央行周五对外国资产管理规定进行了修改,规定央行的外国债券资产将仅限于美元、欧元和英镑计价的债券,并且主要是由美国和主要欧洲国家发行的债券.
日本央行将继续把剩余资金以存款的形势放在其它央行.
日本央行在声明中称,此次修改的原因在于近期全球金融市场剧烈波动,这加剧了此前曾被认为是安全资产的信用风险.
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%