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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 15:53 BJT

〔日本金融〕央行修改外国资产管理规定,债券投资将集中于欧美债券(更新版)

(新增细节)

* 日本央行修改外国资产管理规定

* 新规将债券投资限定于欧美国家发行的债券

* 措施可让日本央行帮助那些面临资金困难的银行

* 修改规定源于近期市场波动加大

路透东京5月11日电---日本央行表示,近期全球市场大幅波动之际,央行将更加专注于持有安全、流动性好的外国资产,以确保一旦本国银行业者海外集资发生问题时,央行有充足的资源提供帮助.

日本央行周五对外国资产管理规定进行了修改,规定央行的外国债券资产将仅限于美元、欧元和英镑计价的债券,并且主要是由美国和主要欧洲国家发行的债券.

日本央行将继续把剩余资金以存款的形势放在其它央行.

日本央行在声明中称,此次修改的原因在于近期全球金融市场剧烈波动,这加剧了此前曾被认为是安全资产的信用风险.

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