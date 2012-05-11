〔全球金市〕现货金跌至四个月低位,受累欧元及股市下滑

路透伦敦5月11日电---现货金XAU=周五下跌1.3%,至四个月低位每盎司1,573.29美元,因风险意愿降低打击欧元及股市和原油等资产.

0732GMT,现货金跌1.1至每盎司1,576.10美元,美国期金GCcv1亦跌19.10美元至每盎司1,576.40美元.(完)

--编译 石冠兰; 审校 杜明霞

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