〔欧洲政经〕德国外长称支持成长协议,但警告希腊需坚持改革承诺

欧元债市：法国公债反弹，因中间派候选人结盟缓解极右派得势疑虑
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的息差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透柏林5月11日电---德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)周五提出了有关欧洲"成长协议"的六点计划,但指出希腊若想取得进一步的援助并保留在欧元区框架内,则该国必须坚持改革承诺.
韦斯特威勒在下议院的讲话中指出,德国也希望专注于成长问题,但这样做并不意味着就要增加更多支出.法国新总统奥朗德即将在数日后出访德国.
韦斯特威勒还表示,德国希望维护欧元区的统一,但这要取决于希腊是否愿意继续留在欧元区内.
"希腊在欧元区的未来发展取决于希腊自己.我们愿意并且将帮助希腊,但希腊必须要做好接受帮助的准备.如果希腊背离所承诺的改革之路,那么将不会有进一步的援助发放.维护团结不是一厢情愿的事情."(完)
--编译 高琦; 审校 杜明霞
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的息差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透伦敦2月23日 - 周四公布一项花旗与YouGov的每月民调显示，英国民众2月对未来一年通胀的预期维持在逾三年高位，但对于更远的通胀预期则呈上扬。
路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。