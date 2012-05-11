〔欧洲政经〕德国外长称支持成长协议,但警告希腊需坚持改革承诺

路透柏林5月11日电---德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)周五提出了有关欧洲"成长协议"的六点计划,但指出希腊若想取得进一步的援助并保留在欧元区框架内,则该国必须坚持改革承诺.

韦斯特威勒在下议院的讲话中指出,德国也希望专注于成长问题,但这样做并不意味着就要增加更多支出.法国新总统奥朗德即将在数日后出访德国.

韦斯特威勒还表示,德国希望维护欧元区的统一,但这要取决于希腊是否愿意继续留在欧元区内.

"希腊在欧元区的未来发展取决于希腊自己.我们愿意并且将帮助希腊,但希腊必须要做好接受帮助的准备.如果希腊背离所承诺的改革之路,那么将不会有进一步的援助发放.维护团结不是一厢情愿的事情."(完)