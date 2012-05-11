〔日本股市〕连续第六周下挫,索尼公布业绩后股价大跌(更新版)

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* 索尼股价触及32年低点,此前公布财测令人失望

* 市场整体基调依然非常偏空

* 中国工业数据、日圆走强和欧元区情势令市场承压

路透东京5月11日电---日本股市日经指数周五跌破九千点大关,连续第六周下跌.索尼(6758.T)公布业绩欠佳后股价大跌至32年低位,但摄像机生产商Nikon Corp (7731.T)等股因财测强劲而大涨.

尽管数家大型技术公司股票获得市场青睐,且本周日本央行购入上市交易基金(ETF)的规模创下纪录,但整体人气依然偏空,因中国工业数据疲弱、日圆汇率居高不下,且欧元区危机加剧.