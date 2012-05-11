〔日本股市〕连续第六周下挫,索尼公布业绩后股价大跌(更新版)

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(新增细节)
* 索尼股价触及32年低点,此前公布财测令人失望
* 市场整体基调依然非常偏空
* 中国工业数据、日圆走强和欧元区情势令市场承压
路透东京5月11日电---日本股市日经指数周五跌破九千点大关,连续第六周下跌.索尼(6758.T)公布业绩欠佳后股价大跌至32年低位,但摄像机生产商Nikon Corp (7731.T)等股因财测强劲而大涨.
尽管数家大型技术公司股票获得市场青睐,且本周日本央行购入上市交易基金(ETF)的规模创下纪录,但整体人气依然偏空,因中国工业数据疲弱、日圆汇率居高不下,且欧元区危机加剧.
实际上,算上周五0.6%的跌幅,日经指数现已回吐2月14日日本央行意外放宽政策以来的全部涨幅.
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%