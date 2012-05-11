更正:〔韩国汇市〕韩元遭遇去年12月来最大单周跌幅,市场人气受挫

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(更正:因原文有误,正文第一段应为11月以来最大单周跌幅,非"12月";第三段应为韩元本周累计下跌"1.3%",非"1.4%";2011年11月27日当周以来最大单周跌幅,非"12月11日")
路透首尔5月11日电---韩元兑美元KRW=周五连续第三天收跌,遭遇去年11月来最大单周跌幅,因希腊政局充斥的不确定性和令人失望的中国经济数据,打压市场人气.
韩元兑美元KRW=KFTC收报1,146.6韩元,为1月16日以来最低收位,周四收报1,142.5.
韩元本周累计下跌1.3%,为2011年11月27日当周以来最大单周跌幅.此前曾连续两周上涨.
关于欧元区的担忧升温,因希腊周四展开组建政府的最后努力,以避免重新选举,同时欧盟领导人警告称希腊的欧元区成员国身份岌岌可危.
中国4月工业生产和零售销售数据逊于预期,亦进一步打压韩元.
韩国公债从周四的跌势中恢复过来,因避险情绪重燃.6月三年期公债期货KTBc1上升0.14点至105.51.
指标五年期公债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ和三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ均下跌3个基点.
收市价 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,146.6 1,142.5
日圆/韩元JPYKRW=R 14.3732/875 14.3250/453
韩国公债期货KTBc1* 104.51 104.37
五年期公债收益率 3.49% 3.52%
三年期公债收益率 3.37% 3.40%
韩国综合股价指数.KS11 1,917.13 1,944.93
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注:韩元即港台惯用的韩圜) (完)
--编译 孙茉莉/杜明霞;审校 王丽鑫/李爽
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路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%