更正:〔韩国汇市〕韩元遭遇去年12月来最大单周跌幅,市场人气受挫

(更正:因原文有误,正文第一段应为11月以来最大单周跌幅,非"12月";第三段应为韩元本周累计下跌"1.3%",非"1.4%";2011年11月27日当周以来最大单周跌幅,非"12月11日")

路透首尔5月11日电---韩元兑美元KRW=周五连续第三天收跌,遭遇去年11月来最大单周跌幅,因希腊政局充斥的不确定性和令人失望的中国经济数据,打压市场人气.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,146.6韩元,为1月16日以来最低收位,周四收报1,142.5.

韩元本周累计下跌1.3%,为2011年11月27日当周以来最大单周跌幅.此前曾连续两周上涨.

关于欧元区的担忧升温,因希腊周四展开组建政府的最后努力,以避免重新选举,同时欧盟领导人警告称希腊的欧元区成员国身份岌岌可危.

中国4月工业生产和零售销售数据逊于预期,亦进一步打压韩元.

韩国公债从周四的跌势中恢复过来,因避险情绪重燃.6月三年期公债期货KTBc1上升0.14点至105.51.

指标五年期公债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ和三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ均下跌3个基点.

收市价 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,146.6 1,142.5

日圆/韩元JPYKRW=R 14.3732/875 14.3250/453

韩国公债期货KTBc1* 104.51 104.37

五年期公债收益率 3.49% 3.52%

三年期公债收益率 3.37% 3.40%

韩国综合股价指数.KS11 1,917.13 1,944.93

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注:韩元即港台惯用的韩圜) (完)

--编译 孙茉莉/杜明霞;审校 王丽鑫/李爽

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