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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 16:11 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--5月11日

路透伦敦5月11日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 221,275 +1,425

锡 14,490 -25

铅 352,525 -150

锌 933,325 -1,750

铝 4,951,125 +4,300

镍 106,302 -60

铝合金 118,240 -1,960

NASAAC 157,520 -120

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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