〔中国贵金属〕3月黄金产量29.8吨,首季产量同比增长10.1%--工信部

路透北京5月11日电---中国工业与信息化部周五称,3月全国生产黄金29.8吨,1-3月份累计完成80.8吨,同比增长10.08%.

刊登在工信部网站上的新闻稿称,一季度,黄金矿产金完成67.1吨,比去年同期增长11.34%;有色副产金完成13.7吨,比去年同期增长4.29%.

1-3月份,十大黄金集团累计完成黄金成品金产量为41.3吨,比去年同期分别增长6.36%.十大黄金集团黄金成品金产量占全国的51.10%.

新闻稿称,3月份,美国经济数据好转,市场对美国第三期量化宽松政策预期减弱,国际市场黄金价格呈下跌之势.受国际市场黄金价格走势的影响,国内市场黄金价格亦呈下跌之势.

现货金XAU=周五下跌逾1%,至日低每盎司1,573.29美元.[ID:nSB15LVFGH](完)

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