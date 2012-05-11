〔中国贵金属〕3月黄金产量29.8吨,首季产量同比增长10.1%--工信部

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京5月11日电---中国工业与信息化部周五称,3月全国生产黄金29.8吨,1-3月份累计完成80.8吨,同比增长10.08%.
刊登在工信部网站上的新闻稿称,一季度,黄金矿产金完成67.1吨,比去年同期增长11.34%;有色副产金完成13.7吨,比去年同期增长4.29%.
1-3月份,十大黄金集团累计完成黄金成品金产量为41.3吨,比去年同期分别增长6.36%.十大黄金集团黄金成品金产量占全国的51.10%.
新闻稿称,3月份,美国经济数据好转,市场对美国第三期量化宽松政策预期减弱,国际市场黄金价格呈下跌之势.受国际市场黄金价格走势的影响,国内市场黄金价格亦呈下跌之势.
现货金XAU=周五下跌逾1%,至日低每盎司1,573.29美元.[ID:nSB15LVFGH](完)
更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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