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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 17:14 BJT

〔希腊政治〕保守派新民主党领袖萨马拉斯称,仍有希望组建政府

路透雅典5月11日电---希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯周五表示,仍有希望可以组成新政府,以避免重新举行投票.

"我们正在努力组建政府,仍有希望可以完成这项工作,"萨马拉斯对议会团体表示.

稍早,他会晤了泛希腊社会主义运动(泛希社运)领导人韦尼泽洛斯,韦尼泽洛斯获得授权,有三天时间来试图组建政府.(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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