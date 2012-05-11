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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 16:59 BJT

〔欧元债市〕德债期货转而跌至日低,受希腊组建联合政府希望影响

路透伦敦5月11日电---德债期货FGBLc1周五回吐涨幅,并跌至日低142.49,日内下跌12个跳动点,因希腊或有望组成联合政府,市场风险偏好升温.(完)

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