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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 16:53 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元升至日高,因希腊组建新政府的希望重燃

路透伦敦5月11日电---EBS数据显示,欧元兑美元周五升至日高1.2948美元,此前希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯称,谨慎预期各方或很快就组建希腊新政府达成一项政治协议.(完)

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