〔中国数据〕4月新增信贷环比下滑逾三成,企业贷款实际有效需求遇冷(更新版)

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* 4月新增信贷环比下滑逾三成,明显逊于预期

* 结合外贸和工业等数据,经济正处探底过程中

* 企业贷款实际有效需求遇冷,票据融资规模高增长

* 降准预期延后,但下调只是时间问题

路透上海5月11日电---中国4月新增信贷环比下滑逾三成,且短期贷款增长持续高于中长期贷款,验证企业贷款实际有效需求遇冷.结合最近两日出炉的外贸和工业等宏观经济数据,进一步确认经济正在探底过程中.

"稳增长"的政策目标,要求货币政策加力放宽银根.但央行对通胀反弹有所忌惮,令市场对调降存准的预期延后,且短期内贸然降息的可能性依然偏小.

业内人士认为,央行未来仍有必要通过逆回购、调降存款准备金率等方式,保持流动性的宽裕,降准应该只是时间问题,要视外部形势的变化而定.

澳新银行中国经济师周浩指出,新增贷款增速低于预期,但更值得关注的是存款降速更快,4月存款流失导致M2增速比较慢,现在离央行的目标越来越远.

"接下来存准率下调的可能性就明显上升,不然就天天做逆回购,但总是做短期逆回购的调控效果毕竟有限,还是要向降准的方向走,"他说.

中国人民银行周五公布数据显示,2012年4月新增人民币贷款6,818亿元人民币,明显低于此前路透8,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.8%,亦低于13.3%的路透调查中值.[ID:nSB1532254]

交通银行首席经济学家连平指出,央行可以通过央票到期、逆回购等方式来向银行体系适当释放流动性,让市场利率和信贷利率降下来,以增强企业等借贷主体的需求.

他认为,存款基准利率处于中性水平,央行进行非对称降息(降低贷款基准利率)的空间并不大.应该通过适当方式来推动信贷利率降低下来,比如降低贷款利率上浮比例和空间.

继上周意外推出逆回购后,本周中国央行公开市场则是正/逆回购轮番上阵,净投放410亿元.银行间市场资金利率正逐渐趋稳,并令机构对降准时间点的判断顺势延后.

中国央行昨晚发布货币政策执行报告也指出,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险;但同时也承诺,下一阶段将将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.[ID:nSB1539632]

昨日中国公布4月进口增速接近零,今日出炉的工业增幅则骤减至个位数,投资和消费亦逊于预期.4月宏观数据一片惨淡,表明中国稳增长任务更显艰巨,也要求政府提高政策前瞻性,至于政策选项上有望在稳定投资、放松银根上加力.[ID:nSB1540574]

**新增贷款水分大**

分析人士指出,从贷款结构来看,居民户和企业户的中长期贷款增长依然十分疲弱,支撑新增贷款的仍是票据融资.企业贷款中的票据融资规模出现较大增长,不排除是银行为了完成信贷任务,不得已以票据冲信贷.

渣打银行中国宏观经济分析师申岚指出,与之相对应,企业对之后的前景不看好,投资比较谨慎,信贷需求比较弱,体现出来就是对中长期借款的需求比较少,更多的是短期经营性资金需求;同时,银行的放贷也比较谨慎.

央行数据显示,非金融企业及其他部门贷款增加5,351亿元.其中,短期贷款增加1,509亿元,中长期贷款增加1,265亿元,票据融资增加2,407亿元.

"新增信贷低于市场预期.即便如此,贷款数据中仍有水份,票据增长较多,银行通过票据冲贷款规模的现象较为明显."宏源证券债券高级分析师何一峰表示.

此外,存款降低的现象亦引起关注.银行的存款下降明显制约了银行可贷资金.央行数据显示,4月人民币存款减少4,656亿元,同比少增8,080亿元.而3月人民币存款增加2.95万亿元.(完)