〔欧股业绩〕法国农业信贷银行季度获利不及预期,为希腊做最坏打算

欧元债市：法国公债反弹，因中间派候选人结盟缓解极右派得势疑虑
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的息差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透巴黎5月1日电---法国农业信贷银行(CAGR.PA)执行长表示,该行已为在希腊的所有可能结果做好了准备.此前,受累于在希腊的业务,该行的季度获利出现了75%的下滑,下滑幅度大于预期.
执行长Jean-Paul Chifflet周五表示,该行已组建团队为希腊债务危机的所有可能结果做准备,其中包括希腊退出欧元区,哪怕是这种可能性不大.
作为法国第三大银行,农业信贷银行已进行了9.4亿欧元的希腊相关减记,这是其收购希腊银行Emporiki的又一次打击.
该行第一季净利降至2.52亿欧元,不及汤森路透I/B/E/S调查中分析师平均预估的6.23亿欧元.
集团当季营收增长2.3%至54.3亿欧元,超越调查平均预估的50.5亿.
截至第一季末,其以及核心资本充足率为9.4%,高于2011年底的8.6%.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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