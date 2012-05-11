〔中国债市〕现券收益率跌势加剧,经济数据不佳令政策放松预期升温

路透上海5月11日电---中国银行间债市周五现券收益率跌势加剧,今日公布的4月宏观数据显示经济增长仍乏力,市场对政策继续放松的预期升温,买盘源源而来,各期限、各品种收益率呈全线下滑态势.

交易员认为,连续两日现券收益率累计跌幅已不小,若要继续向下拓展空间,需要政策面和经济基本面的更多消息推动.

"跌,所有的收益率都在乱跌,"上海一银行交易员称.

他并指出,早盘尾段市场一度有些抛盘出现,但随着午后4月工业增加值以及房地产等不佳的经济数据公布,现券再获走强动力.

中国4月工业同比增速降至个位数,为近三年来最慢,同时消费增速亦创下逾五年新低.分析师大呼意外的同时,纷纷调降二季度经济成长预测,认为很可能低于一季度的8.1%,甚至可能"破8".[ID:nSB1540604]

剩余期限9.80年的固息国债120004券最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.4850%,上日收报3.5353%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2858 3.1902

上日 2.3731 3.2327

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2360/3.1856

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8518/2.7988

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4660/3.4099(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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