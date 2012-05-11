〔亚洲贸易〕日首相称争取与中韩就启动自由贸易协定谈判达成一致

路透东京5月11日电---日本首相野田佳彦周五表示,其将于本周末在北京举行的峰会上,致力于和中国以及韩国就启动三方自由贸易协定谈判达成一致意见.

"我的确想就启动中日韩自由贸易协定谈判达成一致意见.这是我本次峰会计划呼吁的,我希望完成这项工作."野田佳彦在接受采访时表示.(完)