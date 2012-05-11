〔新闻稿〕中国4月新增人民币贷款6,818亿元,M2同比增12.8%--央行

(以下为中国人民银行5月11日发布的2012年4月金融统计数据报告)

一、当月社会融资规模为9596亿元

初步统计，4月份社会融资规模为9596亿元，比上年同期少4077亿元。

其中，4月份人民币贷款增加6818亿元，同比少增612亿元；外币贷款折合人民币增加96亿元，同比少增396亿元；委托贷款增加1015亿元，同比少增392亿元；信托贷款减少31亿元，同比少增532亿元；未贴现的银行承兑汇票增加283亿元，同比少增2049亿元；企业债券净融资891亿元，同比多130亿元；非金融企业境内股票融资190亿元，同比少258亿元。

二、广义货币增长12.8%，狭义货币增长3.1%

4月末，广义货币(M2)余额88.96万亿元,同比增长12.8%，比上月末低0.6个百分点；狭义货币(M1)余额27.50万亿元,同比增长3.1%，比上月末低1.3个百分点；流通中货币(M0)余额5.02万亿元,同比增长10.4%,比上月末低0.2个百分点。当月净投放现金604亿元。

三、当月人民币贷款增加6818亿元，外币贷款增加15亿美元

4月末，本外币贷款余额61.45万亿元，同比增长15.1%。人民币贷款余额57.93万亿元，同比增长15.4%，分别比上月末和上年同期低0.3和2.1个百分点。

当月人民币贷款增加6818亿元，同比少增612亿元。分部门看，住户贷款增加1421亿元，其中，短期贷款增加793亿元，中长期贷款增加628亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5351亿元，其中，短期贷款增加1509亿元，中长期贷款增加1265亿元，票据融资增加2407亿元。

外币贷款余额5610亿美元，同比增长15.7%，当月外币贷款增加15亿美元。

四、当月人民币存款减少4656亿元，外币存款增加227亿美元

4月末，本外币存款余额86.52万亿元，同比增长12.1%。人民币存款余额84.23万亿元，同比增长11.4%，分别比上月末和上年同期低1.1和5.9个百分点。

当月人民币存款减少4656亿元，同比少增8080亿元。其中，住户存款减少6379亿元，非金融企业存款减少2968亿元，财政性存款增加4343亿元。外币存款余额3645亿美元，同比增长53.2%，当月外币存款增加227亿美元。

五、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率3.25%，质押式债券回购月加权平均利率3.29%

4月份,银行间人民币市场以拆借、现券、债券回购方式合计成交21.00万亿元，日均成交1.11万亿元，日均成交同比增长31.3%。

4月份,银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为3.25%，比上月高0.67个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.29%,比上月高0.63个百分点。

六、当月跨境贸易人民币结算业务发生1962亿元，直接投资人民币结算业务发生217亿元

2012年4月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1355亿元、607亿元、93亿元、124亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。