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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 17:09 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币下跌,因受中国数据疲弱以及希腊政局不确定影响

路透新加坡5月11日电---韩元创近六个月最大单周跌幅,因外资抛售韩股;希腊政治僵局持续,加之中国工业产出数据令人失望,周五冲击亚洲货币.

印度卢比或连续第六周遭遇周跌幅,为全球金融市场2008年崩跌以来最长周跌持续时间.

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