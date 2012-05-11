〔中国汇市〕人民币逆转早盘跌势收升,美元强势中人民币显韧性(更新版)

(新增交易员评论和更多报价)

* 人民币逆转早盘跌势收升

* 希腊政局动荡压制欧元持续走低,人民币亦受累

* 美元强势中人民币显韧性,均衡区间仍未打破

* 中间价仍处相对高位,有助稳定市场预期

路透上海5月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五逆转早盘跌势收升.希腊政局动荡压制欧元持续走低,人民币虽一度受拖累,但展现了十足的韧性,尾盘美元指数.DXY稍有回落,人民币即趁机反攻.

交易员认为,中间价仍处相对高位,有助稳定市场预期,而且均衡汇率区间未被打破,人民币汇价短期内依旧无明确方向性,窄幅震荡仍是主基调.

"最近一段时间(美元兑人民币)都在6.30以上,只要是在6.30-6.33区间内,都还是比较正常的,"上海一银行交易员称.

东京汇市欧元周五触及三个半月低位,摩根大通因一对冲策略失败导致交易巨亏的消息令投资者感到不安,给美元提供支撑,而止损卖盘加剧了欧元的跌势.[FRX/CN]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3106 6.3098 6.3188 6.2952 6.2941 6.3140

上述交易员表示,相比其他非美货币,人民币无疑是相对坚挺的,虽然欧洲局势的不确定性近期犹存,但人民币很可能延续抗跌表现,暂时没有向上或向下突破的动力,而中间价强于盘中交易价的局面也会延续.

中国公布疲软的4月外贸数据后,商务部发言人沈丹阳表示正在积极行动,预计二季度外贸形势会进一步好转,全年外贸总额增长10%的既定目标应该可以实现.[ID:nSB1539784]

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3560/10 6.3525

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3095/85 6.3115

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水229点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3335元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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