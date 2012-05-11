〔中国汇市〕人民币逆转早盘跌势收升,美元强势中人民币显韧性(更新版)

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(新增交易员评论和更多报价)
* 人民币逆转早盘跌势收升
* 希腊政局动荡压制欧元持续走低,人民币亦受累
* 美元强势中人民币显韧性,均衡区间仍未打破
* 中间价仍处相对高位,有助稳定市场预期
路透上海5月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五逆转早盘跌势收升.希腊政局动荡压制欧元持续走低,人民币虽一度受拖累,但展现了十足的韧性,尾盘美元指数.DXY稍有回落,人民币即趁机反攻.
交易员认为,中间价仍处相对高位,有助稳定市场预期,而且均衡汇率区间未被打破,人民币汇价短期内依旧无明确方向性,窄幅震荡仍是主基调.
"最近一段时间(美元兑人民币)都在6.30以上,只要是在6.30-6.33区间内,都还是比较正常的,"上海一银行交易员称.
东京汇市欧元周五触及三个半月低位,摩根大通因一对冲策略失败导致交易巨亏的消息令投资者感到不安,给美元提供支撑,而止损卖盘加剧了欧元的跌势.[FRX/CN]
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3106 6.3098 6.3188 6.2952 6.2941 6.3140
上述交易员表示,相比其他非美货币,人民币无疑是相对坚挺的,虽然欧洲局势的不确定性近期犹存,但人民币很可能延续抗跌表现,暂时没有向上或向下突破的动力,而中间价强于盘中交易价的局面也会延续.
中国公布疲软的4月外贸数据后,商务部发言人沈丹阳表示正在积极行动,预计二季度外贸形势会进一步好转,全年外贸总额增长10%的既定目标应该可以实现.[ID:nSB1539784]
以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3560/10 6.3525
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3095/85 6.3115
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水229点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3335元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%