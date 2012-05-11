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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 17:20 BJT

〔表格〕欧盟执委会针对欧盟和欧元区经济的春季预估

路透布鲁塞尔5月11日电---欧盟执委会周五发布对欧盟27国和欧元区17国的经济初步预估:

GDP增长(按年百分比变动,不变价格)

2012年 2013年*

德国 0.7 1.7

西班牙 -1.8 -0.3

法国 0.5 1.3

意大利 -1.4 0.4

希腊 -4.7 0.0

葡萄牙 -3.3 0.3

爱尔兰 0.5 1.9

欧元区 -0.3 1.0

欧盟 0.0 1.3

* 假设政策不变

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