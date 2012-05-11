美国更多离婚女性向前夫支付生活费

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月10日电---美国律师称，美国离婚判决结果中，向前夫支付生活费和子女抚养费的女性比以往任何时候都多。
随着女性在职场中地位提高，薪水高于前夫，当爱情出现问题、婚姻破裂时，她们不得不向前夫支付生活补助。
一些人对此不满。
据美国婚姻律师学会，过去三年，美国56%的婚姻律师认为母亲支付子女抚养费的比例在上升，47%的婚姻律师注意到女性向前夫支付生活补助的数量大幅提高。
“这表明女性的经济地位确实有所提高，很多情况下是家庭收入的主要来源，”美国婚姻律师学会当选会长Alton Abramowitz说道。
“玻璃天花板已经被捅破，越来越多的女性承担起经济责任。这是过去几年社会发展的现象之一。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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