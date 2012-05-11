更正:〔路透基点〕中国国开行今年计划在国内投放逾3,000亿元信贷--RLPC

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(更正:内文国开行市场与投资局副局长应为"钟钢",非"钟刚")
路透香港5月11日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,中国国家开发银行(以下称"国开行")今年将在国内市场提供逾3,000亿元人民币贷款,不过其担心其它银行贷款紧缩,或影响联贷进程.
作为国内三家政策性银行之一的国开行,不受贷存比75%上限约束,这令其它银行很难挑战其市场支配地位.
不过国开行发现自身也受制于紧缩的信贷环境.在当前环境下,流动性有限的银行对放贷更为谨慎,对放贷对象也更为挑剔.
国开行市场与投资局副局长钟钢说:"商业银行对新贷款有更高的回报要求,评估标准也更为严格...所以联贷程序将变得更长."
他还指出,第一季其它银行参与国开行联贷的金额下降16%.
国开行决定对贷款划分结构,以满足市场的需要,刺激放贷活动.
国开行将融资案划分为期限不同的部分,以便一些对贷款期限要求较短的银行能够参与进来.
钟钢表示,3月时国开行在广西南宁召开一次联贷会议,希望能够吸引主要银行参与总计逾3,000亿元人民币的多宗联贷案,其中包括四大国有银行-中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国工商银行-.
据钟钢称,国开行将主要关注基础设施、跨地区开发、工业重组、环保、保障房和民生项目.
目前国开行正在牵头安排湖南和广东省保障房联贷项目(各为逾00亿元人民币)、陕西省煤矿重组联贷项目(总计约100亿元人民币)和江西、新疆、广西、重庆和吉林的高速公路和铁路联贷项目(数十亿元人民币).
这些大型基础设施和政府主导项目目前占到中国国内贷款总量(包括尚未完成的)的64%.在这些项目的带动下,中国的贷款规模可能会比2011年的280亿美元增长一倍至逾500亿美元.
--编译 王洋;审校 蔡美珍
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
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