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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 17:44 BJT

(重发)〔中港股市〕港股连续第七个交易日收低,沪综指创六周来最大单周跌幅

(重发以补上标题漏字)

路透香港5月11日电---香港股市本周创去年9月以来单周最大跌幅,周五连续第七个交易日下跌,此前中国4月通胀数据基本符合预期,降低对近期放松政策的预期,尽管迹象显示中国经济放缓加剧.

中国国家统计局周五公布,4月工业增加值,固定资产投资和消费品零售额同比增速均较前月水平下降并低于预期,其中工业增加值录得近三年最低增速.[ID:nSB1538602]

内地股市沪深300指数.CSI300收跌0.76%,报2,636.92点,本周跌2.91%,为六周以来最差.沪综指.SSEC收报2,394.983点,跌15.248点或0.63%;本周累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.

恒生指数.HSI收盘跌1.3%,报19,964.63点,本周共跌5.32%.恒生国企指数.HSCE收跌1.43%,报10,143.07点,本周共跌6.79%.

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