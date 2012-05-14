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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 10:22 BJT

更正:〔中港股市〕港股连续第七个交易日收低,沪综指创六周来最大单周跌幅(5月11日)

(更正:因原文有误,第六段引述的分析师名字应为"Alan Lam",非"Alan Yuen")

路透香港5月11日电---香港股市本周创去年9月以来单周最大跌幅,周五连续第七个交易日下跌,此前中国4月通胀数据基本符合预期,降低对近期放松政策的预期,尽管迹象显示中国经济放缓加剧.

中国国家统计局周五公布,4月工业增加值,固定资产投资和消费品零售额同比增速均较前月水平下降并低于预期,其中工业增加值录得近三年最低增速.[ID:nSB1538602]

内地股市沪深300指数.CSI300收跌0.76%,报2,636.92点,本周跌2.91%,为六周以来最差.沪综指.SSEC收报2,394.983点,跌15.248点或0.63%;本周累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.

恒生指数.HSI收盘跌1.3%,报19,964.63点,本周共跌5.32%.恒生国企指数.HSCE收跌1.43%,报10,143.07点,本周共跌6.79%.

周五下跌后,恒指已低于20,035.7点的4月低位,表明大盘或进一步走弱.不过该指数仍处于200日移动均线上方,2月2日以来恒指收盘未跌破过该线,目前均线切入位在19,869点.

"目前市场不太可能出现一波去年那样的大调整,因目前中国政府仍有很多工具以推动摆脱底部,"瑞士宝盛集团大中华区股票分析师Alan Lam表示.

主要中资金融和能源股是指数下跌的最大负累.周四在中国进口数据不佳,大扫市场兴致后,中国央行又警告通胀风险持续,影响市场对政策的预期.

金沙中国(1928.HK)上涨1.6%,受该股将在6月4日被纳入恒生指数所提振,成为首支成为恒指成份股的澳门博彩类股.据花旗分析师称,这将促使指数基金和其它指数相关产品增购金沙股票.

中国国家统计局周五公布,4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%(路透调查中值为上涨3.3%),环比下降0.1%.上个月刚反弹脱离2月触及的20个月低点,至3.6%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.

同期,中国工业增加值同比增9.3%,录得近三年最低增速;消费品零售总额增14.1%,增幅均较上月有所放缓.1-4月固定资产投资(不含农户)同比增长20.2%.(完)

--编译 孙茉莉/丁琦;审校 杜明霞

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