更正:〔中港股市〕港股连续第七个交易日收低,沪综指创六周来最大单周跌幅(5月11日)

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(更正:因原文有误,第六段引述的分析师名字应为"Alan Lam",非"Alan Yuen")
路透香港5月11日电---香港股市本周创去年9月以来单周最大跌幅,周五连续第七个交易日下跌,此前中国4月通胀数据基本符合预期,降低对近期放松政策的预期,尽管迹象显示中国经济放缓加剧.
中国国家统计局周五公布,4月工业增加值,固定资产投资和消费品零售额同比增速均较前月水平下降并低于预期,其中工业增加值录得近三年最低增速.[ID:nSB1538602]
内地股市沪深300指数.CSI300收跌0.76%,报2,636.92点,本周跌2.91%,为六周以来最差.沪综指.SSEC收报2,394.983点,跌15.248点或0.63%;本周累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.
恒生指数.HSI收盘跌1.3%,报19,964.63点,本周共跌5.32%.恒生国企指数.HSCE收跌1.43%,报10,143.07点,本周共跌6.79%.
周五下跌后,恒指已低于20,035.7点的4月低位,表明大盘或进一步走弱.不过该指数仍处于200日移动均线上方,2月2日以来恒指收盘未跌破过该线,目前均线切入位在19,869点.
"目前市场不太可能出现一波去年那样的大调整,因目前中国政府仍有很多工具以推动摆脱底部,"瑞士宝盛集团大中华区股票分析师Alan Lam表示.
主要中资金融和能源股是指数下跌的最大负累.周四在中国进口数据不佳,大扫市场兴致后,中国央行又警告通胀风险持续,影响市场对政策的预期.
金沙中国(1928.HK)上涨1.6%,受该股将在6月4日被纳入恒生指数所提振,成为首支成为恒指成份股的澳门博彩类股.据花旗分析师称,这将促使指数基金和其它指数相关产品增购金沙股票.
中国国家统计局周五公布,4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%(路透调查中值为上涨3.3%),环比下降0.1%.上个月刚反弹脱离2月触及的20个月低点,至3.6%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.
同期,中国工业增加值同比增9.3%,录得近三年最低增速;消费品零售总额增14.1%,增幅均较上月有所放缓.1-4月固定资产投资(不含农户)同比增长20.2%.(完)
--编译 孙茉莉/丁琦;审校 杜明霞
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23