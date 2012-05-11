《中国金融焦点》新增信贷下滑凸显实体经济疲软,货币政策放松仍有待时日

* 4月新增信贷下滑凸显实体经济疲软

* 政策微调难以有效解决资金需求疲软

* 市场流动性趋稳,调降存准预期延后

* 货币政策放松仍有待时日

采写 上海中文部; 撰写 曹巍浩

路透北京5月11日电---中国4月新增信贷下滑明显,与其他普遍低于预期的宏观经济数据共同验证当前实体经济的疲软.而在经济调结构以及政府继续高度关注通胀风险的大背景下,货币政策放松仍有待时日.

分析师们表示,实体经济资金需求疲弱症结在于企业投资意愿不足,仅靠微调或放松政策难以有效解决.且近期央行采取逆回购、正回购等工具组合,灵活调节银行体系流动性,令市场资金利率已逐步趋稳,调降存准的预期料将延后.

"数据低于市场预期表明国内需求不振,贷款需求下降.4月数据来看,中长期贷款继续减少,票据大幅增加,应证了贷款需求并不旺盛."交通银行金融研究中心分析师鄂永健称.

数据显示,4月新增人民币贷款6,818亿元人民币,明显低于此前路透8,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.8%,亦低于13.3%的路透调查中值.[ID:nSB1532254]

分析人士并指出,从贷款结构来看,居民户和企业户的中长期贷款增长依然十分疲弱,支撑新增贷款的仍是票据融资.企业贷款中的票据融资规模出现较大增长,不排除是银行为了完成信贷任务,不得已以票据冲信贷.

交通银行首席经济学家连平称,6,800亿元的新增信贷中,票据融资占到2,400亿元,"这表明实体经济对新增信贷需求还处于相对萎缩之中."

而此前公布的中国其他4月宏观数据亦一片惨淡.分析师大呼意外的同时,纷纷调降二季度经济成长预测,认为很可能低于一季度的8.1%,甚至可能"破8".[ID:nSB1540280]

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主要金融数据:

--4月末广义货币供应量(M2)同比增长12.8%(路透调查中值为13.3%),3月末为13.4%

--4月新增人民币贷款6,818亿元(路透调查中值为8,000亿元),3月为10,100亿元

--4月末人民币贷款余额57.93万亿元,同比增长15.4%(路透调查中值为15.6%),3月末为15.7%

**货币政策放松仍有待时日**

中国经济继续处于下滑趋势,伴随其的必然是实体经济的资金需求疲弱,因经济下行中投资活动萎缩,资金需求随之减少,单纯通过放松政策难以有效解决,而下半年物价上行压力亦将制约货币政策宽松力度.

渣打银行中国宏观经济分析师申岚预计,中国经济二季度会比一季度更差,但会见底;在此期间,银行放贷谨慎,企业对经济前景不看好,投资比较谨慎,信贷需求也会比较弱.

"我觉得央行也是在逐步接受这种经济的下调,而不是强化经济下调之后就要出台干预措施的预期.结合通胀回落,以及公开市场逆回购操作的频繁使用,实际上目前降准,降息可能性都不是很强烈."南京银行金融市场部分析师黄艳红称.

中国央行此前已将公开招标方式逆回购纳入常规工具,即已淡化市场短期内调降存准预期,料存款准备金率将会在保持市场流动性结构性短缺的前提下,适时调整.

而在央行仍对未来物价上行风险保持高度警惕的情况下,货币政策整体上难以大幅宽松,仍然是谨慎中性的趋势,短期内降息的可能性仍然不大.

"经济下滑压力会使得货币政策继续适度宽松,但是依然难有太大期待.下半年物价上行压力将制约货币政策宽松力度.预计基准利率稳定为主,公开市场操作中正逆回购常态化,存款准备金率下调还需观察外汇占款情况,仍属被动下调."国海证券宏观经济分析师邹璐称.

亦有分析人士表示,应通过多种方式继续向银行体系适当释放流动性,如降低降低贷款利率上浮比例和空间,以增强企业等借贷主体的需求.

中国建设银行宏观经济研究员赵庆明即表示,结合消费、工业增加值以及进出口等数据来看,显示经济下滑速度超过预期,也基本上打破了经济已经触底的判断.从政策上说,与降准相比,降息对于实体经济的意义更大.

"若能降息0.25个百分点,实体经济部门年节约成本2,000亿元左右.如果担忧通胀,目前至少可以单边降低贷款利率."他称.

而在稳定经济增长方面,财税政策等或较货币政策或更为"给力".市场预期中的刺激政策还包括:增加投资、加快项目审批、进行结构性减税、扩大消费政策等.(完)