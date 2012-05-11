〔中国经济〕发改委出台猪价调控预案,缓解猪肉价格周期性波动

路透北京5月11日电---为缓解生猪市场价格周期性波动,中国国家发改委会制订了猪粮比价预警点,若猪粮比低于6:1,将进入防止猪价过度下跌的调控区,若高于8.5:1则进入防止价格过快上涨调控区域.

周五刊登在发改委网站的缓解生猪市场价格周期性波动调控预案称,国家加强对生猪等畜禽产品价格监测,采取综合调控措施,促使猪粮比价、能繁母猪存栏量指标保持在合理范围内,主要目标是猪粮比价处于绿色区域(6:1-8.5:1),辅助目标是能繁母猪月存栏量同比变化率在-5%—5%.

根据猪粮比价的变动情况,分别或同时启动发布预警信息、储备吞吐、调整政府补贴、进出口调节等措施.

预案称,国家在判断生猪生产和市场情况时,将猪粮比价作为基本指标,同时参考能繁母猪存栏量变化情况,并根据生猪生产方式、成本和市场需求变化等因素适时调整预警指标及具体标准.

根据生猪生产成本构成历史资料测算,目前中国生猪生产达到盈亏平衡点的猪粮比价约为6:1;能繁母猪存栏量变化率是指农业部动态监测点的母猪存栏量月同比变化率,根据历史资料测算,月同比变化率在-5%—5%之间属正常水平,超出上述范围则表明生猪生产出现异常波动.

新华社此前发布的全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,今年1月下旬以来,全国猪肉价格持续下降,4月下旬以来降速减缓,目前价格创近一年以来新低.

发改委上月20日表示,猪粮比价跌破6:1盈亏平衡点,近期将适时启动冻猪肉收储工作,稳定生猪市场价格.(完)

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