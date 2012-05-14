美国公众希望国防预算大幅下降

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 David Alexander
路透华盛顿5月10日电---周四公布的一项调查显示，美国公众希望国防预算下降1,270亿美元，对50亿美元预算削减还要讨价还价的议员们或许应该看看。
调查显示，美国人认为应该减少27%的核武器支出，取消五角大楼最大的武器项目F-35战机，以及放弃新的航空母舰和远程轰炸机计划。
总的来说，受访者认为2013年国防预算的合理水平应该是4,350亿美元，较2012年的水平低约1,270亿美元。
调查结果公布前数小时，美国众议院军事委员会通过了一个国防政策法案，授权5,540亿美元的2013财年国防支出，以及885亿美元海外战争支出。
该法案只是设定了国防政策，并没有划拨资金。根据该法案，五角大楼的2013年支出将比其申请多近40亿美元。
为减少美国预算赤字，国防部长帕内塔建议削减50亿美元支出，而该法案将抵消掉其中的绝大部分。（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，