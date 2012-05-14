(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
以下为路透中文新闻为您整理的5月7日-11日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡回落,希腊政治僵局令欧元承压持续下行,人民币亦受一 定拖累,不过表现明显抗跌,其韧性表明汇价仍处在均衡水平,而中间价虽有所下移,但仍居相 对高位,有助稳定市场预期,料人民币短期内依旧无明确方向性,窄幅震荡仍为主基调.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行本周公开市场正/逆回购轮番上阵,净投放410亿元.市场人士指出,央行调控流 动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号. 同时央行将公开招标方式逆回购纳入常规工具,既是针对流动性创造源头变化进行的公开市 场操作思路调整,也可能标志着利率市场化改革进入新阶段,机构的资产配置策略亦需随之而 动.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券逐渐走强,央行公开市场延续逆回购操作,资金面预期持续向好,加之 4月工业增加值数据不佳,市场对政策放松的预期再次升温,各期限券种收益率普跌,由于短期 累计降幅已大,收益率若要继续向下扩展空间,需政策面和经济基本面的进一步配合.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周整体下跌,周后期展显稳势.信贷额度和资金情况均利好票据,信贷 投放不理想,机构选择买入票据资产使用额度.然利差见窄,机构选择理性买入,限制着转贴 利率的下行空间.后期走势,需视信贷额度、政策决定和资金情况等而定.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.本周公布的贸易等经济数据显示 国内经济依然疲弱,且近期成交量持续萎缩,反映出市场观望气氛浓厚,短线有继续调整空间, 未来中期走向则有待实体经济的好转.[.SSCN] 期市: --沪铜当周继续小幅回调,因法国和希腊选举结果激发对欧元区解决欧债危机能力及对全球经 济影响的疑虑,且中国公布的4月工业增加值,固定资产投资和消费品零售额同比增速均较前月 水平下降并低于预期,凸显经济疲弱.沪铜主要合约SCFc3周五收报57,500元,较上周下跌690 元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周跟随国际金价跌势,受欧元走疲打压,希腊的政局变动恐导致该国陷入混乱并损 及欧元区为终结债务危机所做的努力,这让投资者感到紧张.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX 周五收报322.44元,较上周大跌10.25元;期金主要合约SHAUZ2收报324.16元,较上周下挫10.4元.(完) --整理 刘昕/边竞/曹巍浩/周晓峰; 审校 丁淑琴
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23