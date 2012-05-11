美国称断言安南涉叙和平计划失败为时尚早

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(本文由路透中文网编译提供)
路透佛罗里达州博卡拉顿5月10日电---美国常驻联合国代表苏珊·赖斯（Susan Rice）周四表示，眼下断言联合国-阿盟特使安南斡旋解决叙利亚危机的任务失败还为时尚早。
赖斯是在叙利亚发生爆炸袭击数小时后在佛罗里达州对路透发表此番言论的。叙利亚国家电视台报导称，该国发生两起自杀性汽车爆炸袭击，共造成55人死亡，372人受伤。这是该国自去年爆发危机以来，首都大马士革发生的最严重袭击事件。
她本周早些时候在联合国安理会称，阿萨德政府没有完全遵守安南的六点和平计划。安南的六点和平计划包括要求叙利亚政府从城镇地区撤离重武器和军队，呼吁冲突各方结束暴力活动，建议政府与反对派谈判“政治过渡”等。
赖斯表示，美国正在加大向叙利亚反对派提供“非致命性”援助，以协助统一并巩固反对派力量。
她指出，安南的和平计划可以结束叙利亚的暴力活动，计划若能获得全面执行，则能推动该国过渡到一个没有阿萨德的政府。“这或许是以和平途径尝试解决这一危机的最后良机，”她补充说。
奥巴马政府曾表示，正在向叙利亚反对派提供后勤和通讯援助，但不会提供武器援助。
“我们认为在这点上那么做不是明智之举，”她指得是向反叛力量援助武器。“我们本着提供政治和物质支持的原则援助反对派，但都是非致命性的物质支持，提供的是通讯设备、医疗器械及其他类似物质。”
赖斯被问及美国还会采取什么措施推动和平解决叙利亚危机时，她表示奥巴马政府正在与盟友合作，加强除联合国以外的制裁力度，进一步向阿萨德施压。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
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