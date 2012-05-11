《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月11日

路透北京5月11日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间18:01时,1港元=0.81265人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 8.93 10.00 1.10 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 7.65 4.65 2.02 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 9.29 5.64 2.03 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.94 2.44 1.99 ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.05 1.22 3.08 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 6.30 2.89 2.68 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 10.03 5.67 2.18 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 7.08 3.41 2.55 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 10.26 10.06 1.26 招商地产000024.SZ200024.SZ 23.30 14.50 1.98 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 7.27 4.04 2.21 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 11.84 8.22 1.77 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 24.31 17.80 1.68 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 4.05 2.48 2.01 ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 10.23 5.07 2.48 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.31 2.59 2.05 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 15.39 10.96 1.73 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 8.16 5.16 1.95 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.86 2.80 2.14 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 14.49 10.02 1.78 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.24 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 13.22 6.24 2.61 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 9.58 8.92 1.32 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.28 2.64 1.53 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 4.79 3.74 1.58 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.07 2.04 1.85 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 23.50 19.40 1.49 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 4.86 4.00 1.50 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 7.61 4.78 1.96 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.25 3.51 1.84 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 9.61 6.25 1.89 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 23.00 18.33 1.54 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 6.34 2.95 2.64 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 6.20 3.60 2.12 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 34.13 21.19 1.98 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 50.88 32.90 1.90 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.45 1.82 2.33 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.71 3.24 1.79 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.76 1.17 1.85 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 8.20 6.78 1.49 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.76 2.84 2.06 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 97.54 81.03 1.48 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]