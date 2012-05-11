《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月11日

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京5月11日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间18:01时,1港元=0.81265人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.93 10.00 1.10 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.65 4.65 2.02 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.29 5.64 2.03 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.94 2.44 1.99 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.05 1.22 3.08 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.30 2.89 2.68 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 10.03 5.67 2.18 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.08 3.41 2.55 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.26 10.06 1.26 招商地产000024.SZ200024.SZ 23.30 14.50 1.98 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 7.27 4.04 2.21 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 11.84 8.22 1.77 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 24.31 17.80 1.68 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 4.05 2.48 2.01 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 10.23 5.07 2.48 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.31 2.59 2.05 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 15.39 10.96 1.73 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.16 5.16 1.95 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.86 2.80 2.14 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 14.49 10.02 1.78 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.22 6.24 2.61 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.58 8.92 1.32 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.28 2.64 1.53 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.79 3.74 1.58 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.07 2.04 1.85 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 23.50 19.40 1.49 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.86 4.00 1.50 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.61 4.78 1.96 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.25 3.51 1.84 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.61 6.25 1.89 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 23.00 18.33 1.54 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.34 2.95 2.64 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.20 3.60 2.12 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 34.13 21.19 1.98 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 50.88 32.90 1.90 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.45 1.82 2.33 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.71 3.24 1.79 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.76 1.17 1.85 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.20 6.78 1.49 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.76 2.84 2.06 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 97.54 81.03 1.48 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%