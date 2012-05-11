(重发)〔投行观点〕美银美林调低中国二季度GDP增速预测至7.6%,年内逾两次降存准

(重发以润饰标题)

路透北京5月11日电---投行美银美林周五发布报告称,4月中国经济数据令人担忧,由此将中国二季度国内生产总值(GDP)增速由此前预测的8.5%降至7.6%,并预计中国央行年内将会超过两次降低存准.

美银美林中国经济学家陆挺在报告中并称,将中国今年全年GDP增速预测由此前的8.6%降至8%.

"由于4月经济数据济数据低于市场预期,我们承认之前预测有误,因此我们决定改变之前的预测."他在报告中称.

他表示,尽管调低了预测,但中国经济回暖依然可期.4月工业增加值同比增速降至9.3%低位,但可能在5月或6月有所反弹,GDP增速可能在第三季度回升至8%,第四季度达到8.2%.

他并预计,中国政府出台多种刺激措施,包括超过两次下调存款准备金.尽管四月的数据令降息可能性加大,但他仍然认为降息的机率较低.

同时,预计中国政府将在社会福利方面加大投入,加快保障房建设以及基础设施建设.

此外,陆挺指出,中国国家统计局在2月修改了数据汇总系统,此举或令同比数据不那么可信.修改之后的数据由70万家大型制造企业直接上报给国家统计局,此前该数据由地方统计局收集上报.

最近两日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.[ID:nSB1540574](完)