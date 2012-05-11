(重发)〔投行观点〕美银美林调低中国二季度GDP增速预测至7.6%,年内逾两次降存准

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(重发以润饰标题)
路透北京5月11日电---投行美银美林周五发布报告称,4月中国经济数据令人担忧,由此将中国二季度国内生产总值(GDP)增速由此前预测的8.5%降至7.6%,并预计中国央行年内将会超过两次降低存准.
美银美林中国经济学家陆挺在报告中并称,将中国今年全年GDP增速预测由此前的8.6%降至8%.
"由于4月经济数据济数据低于市场预期,我们承认之前预测有误,因此我们决定改变之前的预测."他在报告中称.
他表示,尽管调低了预测,但中国经济回暖依然可期.4月工业增加值同比增速降至9.3%低位,但可能在5月或6月有所反弹,GDP增速可能在第三季度回升至8%,第四季度达到8.2%.
他并预计,中国政府出台多种刺激措施,包括超过两次下调存款准备金.尽管四月的数据令降息可能性加大,但他仍然认为降息的机率较低.
同时,预计中国政府将在社会福利方面加大投入,加快保障房建设以及基础设施建设.
此外,陆挺指出,中国国家统计局在2月修改了数据汇总系统,此举或令同比数据不那么可信.修改之后的数据由70万家大型制造企业直接上报给国家统计局,此前该数据由地方统计局收集上报.
最近两日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.[ID:nSB1540574](完)
--编译 邵晓忆; 审校 曾祥进
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
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