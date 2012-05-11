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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 20:39 BJT

〔表格〕美国4月PPI较前月下降0.2%,较上年同期上升1.9%

路透5月11日电---美国劳工部周五公布:

* 美国4月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%(预估为持平),较上年同期上升1.9%(预估为上升2.1%)

* 美国4月核心PPI较前月上升0.2%(预估为上0.2%),较上年同期升2.7%(预估为升2.8%)

* 美国4月PPI为2011年12月以来首次下降,降幅为2011年10月以来最大

* 美国4月PPI按年增幅为2009年10月以来最小,核心PPI按年增幅为2011年8月以来最小

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