〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至九周低点,受累于需求忧虑

路透新加坡5月11日电---马来西亚棕榈油期货周五跌至九周低点,盘终收低逾2%,因欧洲政治的不确定性和中国数据低迷,影响了棕榈油需求前景.

中国国家统计局数据显示,4月规模以上工业增加值同比增长9.3%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,亦低于预期.[ID:nSB1540604]

全球经济前景低迷,加之马来西亚出口放缓,令棕榈油本周下跌2.5%.

马来西亚当地一家商品经纪公司的交易员说:"首先,精炼利润率为负,需求不佳...欧洲宏观不确定性也施压市场,此外技术指标也偏空,之前数次上攻关键阻力位未果."

马拉西亚衍生品交易所指标7月棕榈油期货合约FCPOc3下跌2.2%,收报每吨3,275马币(林吉特)(1,067美元),盘中一度触及3,265马币的3月8日来最低.成交量为30,413口.

据Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance,5月1-10日马来西亚棕榈油出口较上月同期分别下跌6%和14.2%.(完)