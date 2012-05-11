〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至九周低点,受累于需求忧虑

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透新加坡5月11日电---马来西亚棕榈油期货周五跌至九周低点,盘终收低逾2%,因欧洲政治的不确定性和中国数据低迷,影响了棕榈油需求前景.
中国国家统计局数据显示,4月规模以上工业增加值同比增长9.3%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,亦低于预期.[ID:nSB1540604]
全球经济前景低迷,加之马来西亚出口放缓,令棕榈油本周下跌2.5%.
马来西亚当地一家商品经纪公司的交易员说:"首先,精炼利润率为负,需求不佳...欧洲宏观不确定性也施压市场,此外技术指标也偏空,之前数次上攻关键阻力位未果."
马拉西亚衍生品交易所指标7月棕榈油期货合约FCPOc3下跌2.2%,收报每吨3,275马币(林吉特)(1,067美元),盘中一度触及3,265马币的3月8日来最低.成交量为30,413口.
据Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance,5月1-10日马来西亚棕榈油出口较上月同期分别下跌6%和14.2%.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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