〔东南亚股市〕多数收低,大宗商品类股表现低迷

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透曼谷5月11日电---东南亚股市周五多数下跌,因欧元区政情持续动荡且中国经济数据低迷,致使投资者卖出大宗商品相关类股.
新加坡海峡时报指数.FTSTI下跌0.7%,本周累计下挫3.6%.
泰国股市.SETI稍稍收高,扳回盘初跌幅,因投资者买入大型股.
成交活跃的个股中,全球最大的棕榈油公司--新加坡丰益国际(WLIL.SI)下跌3%,延续周四的跌势,因该公司发布的第一季业绩不理想.
泰国Banpu PclBANP.BK收低2.6%至七个月低点.此前该公司宣布季度净利下滑70%.
1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2883.40 -20.20 -0.70 +8.96 2646.35
马来西亚 .KLSE 1584.32 -3.74 -0.24 +3.50 1530.73
泰国 .SETI 1191.01 0.36 +0.03 +16.16 1025.32
印尼 .JKSE 4114.14 -19.49 -0.47 +7.64 3821.99
菲律宾 .PSI 5158.14 -33.96 -0.65 +17.98 4371.96
越南 .VNI 480.10 -5.97 -1.23 +36.57 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 吴云凌
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%