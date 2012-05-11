〔东南亚股市〕多数收低,大宗商品类股表现低迷

路透曼谷5月11日电---东南亚股市周五多数下跌,因欧元区政情持续动荡且中国经济数据低迷,致使投资者卖出大宗商品相关类股.

新加坡海峡时报指数.FTSTI下跌0.7%,本周累计下挫3.6%.

泰国股市.SETI稍稍收高,扳回盘初跌幅,因投资者买入大型股.

成交活跃的个股中,全球最大的棕榈油公司--新加坡丰益国际(WLIL.SI)下跌3%,延续周四的跌势,因该公司发布的第一季业绩不理想.

泰国Banpu PclBANP.BK收低2.6%至七个月低点.此前该公司宣布季度净利下滑70%.

1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2883.40 -20.20 -0.70 +8.96 2646.35

马来西亚 .KLSE 1584.32 -3.74 -0.24 +3.50 1530.73

泰国 .SETI 1191.01 0.36 +0.03 +16.16 1025.32

印尼 .JKSE 4114.14 -19.49 -0.47 +7.64 3821.99

菲律宾 .PSI 5158.14 -33.96 -0.65 +17.98 4371.96

越南 .VNI 480.10 -5.97 -1.23 +36.57 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 吴云凌

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