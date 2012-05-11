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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 19:14 BJT

〔亚洲橡胶〕5月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月11日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 270.0 113 - -

* 6月 271.8 141 273.5 20

* 7月 275.8 119 277.7 7

* 8月 279.1 161 280.7 74

* 9月 282.1 825 284.0 146

* 10月 283.5 5550 285.4 908

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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