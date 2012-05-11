〔国际油市〕亚洲石脑油价格延续跌势,裂解价差较一周前下跌近6%

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透新加坡5月11日电---亚洲石脑油价格延续跌势至四个半月低点,裂解价差较一周前下跌近6%,因需求放缓.
6月下半月的亚洲石脑油价格报每吨931.50美元,裂解价差则为每吨93.45美元.
韩国几乎完成了对6月下半月船货的购买,至少三家公司通过私下谈判而非招标的形式购买了船货.
相较于5月,北亚买家通过招标对6月船货的需求要显着下降,低于30万吨.
未见台湾6月现货需求,这可能是因为即将到来的台塑麦寮炼厂的裂解装置维护,以及台湾中油永久性关闭在高雄的一座裂解装置.
在日本,Showa Denko KK表示预计在6月7-10日之间重启其年产69.5万吨的石脑油裂解装置,较原定目标5月末要晚,因维修时间比预期要长.
汽油裂解价差稍稍上涨约3.5%至每桶8.51美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 931.50 -3.50 -0.37 935.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 101.66 0.14 0.14 101.52
97号现货汽油GL97-SIN 126.55 -0.90 -0.71 127.45
95号现货汽油GL95-SIN 123.41 -0.89 -0.72 124.30
92号现货汽油GL92-SIN 120.25 -0.90 -0.74 121.15
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.51 0.27 3.28 8.24
(完)
--编译 王洋; 审校 吴云凌
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
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